رئيس وزراء كندا يشارك مسلمي بلاده صلاة العيد... فيديو

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أحد مساجد مدينة هاميلتون، يوم الثلاثاء، وقدم التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى.

وأقيمت صلاة العيد ثلاث مرات في مسجد Mountain Mosque أحد أكبر مساجد مقاطعة اونتاريو، في ظل مراعاة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

Prime Minister Justin Trudeau has arrived at the Hamilton Mountain Mosque to deliver remarks on Eid al-Adha. @CHCHNews pic.twitter.com/5xy1Frr4G3 — Matt Ingram (@MattIngramNEWS) July 20, 2021

وتوافد المصلون على المسجد منذ ساعات الصباح الباكر، واصطفوا في طوابير كي يتسنى لهم المشاركة في صلاة العيد، في حين صلى البعض خارج المسجد، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وعقب صلاة العيد الأخيرة التي أقيمت في المسجد، وصل رئيس الوزراء ترودو، حيث استقبله رواد المسجد بالتصفيق.