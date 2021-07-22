آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى دول المصب لنهر النيل (مصر والسودان)، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وتطرق آبي أحمد في رسالة كتبها باللغة العربية، اليوم الخميس، لقضية الملء الثاني لسد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في نص رسالته: "إلى أخواتي وإخواني في دول المصب لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر أباي في العشرين من شهر يوليو/ تموز، عام 2021".

وتابع: "كما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة".

واختتم آبي أحمد رسالته قائلا: "أود أن أطمئنكم مرة أخرى، بأن هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا. وسيظل سد النهضة الأثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك".

وكان رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال بيرهانو جولا، قد وصف "الانتهاء الناجح" للمرحلة الثانية من ملء سد النهضة بـ"يوم انتصار الفريد لجميع الإثيوبيين"، على حد تعبيره.

وهنأ بيرهانو، أمس الأربعاء في بيان، الإثيوبيين بانتهاء المرحلة الثانية من ملء السد، معتبرا أنهم "عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي"، وفق ما نقلته وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأضاف "اليوم هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين"، مؤكدا أنه ليس هناك نية لأديس أبابا للإضرار بأية دولة أخرى، على حد قوله.