مصدر أمني طاجيكي: طالبان تسيطر على 80 بالمئة من الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان

أكد مصدر في لجنة الأمن القومي في طاجيكستان لوكالة "سبوتنيك" أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) تسيطر على 80 بالمئة فقط من الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، مفندا بذلك الأنباء عن سيطرة الحركة بشكل كامل على هذه الحدود.

وقال المصدر: "المعلومات التي تفيد بأن طالبان تسيطر على كامل خط الحدود مع طاجيكستان غير صحيحة"، مؤكدا أن طالبان "لا تسيطر على أكثر من 80 بالمائة من الحدود مع طاجيكستان".

هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لاتخاذ إجراءات لمنع العدوان على طاجيكستان، ولهذا فإن القوات الروسية في القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجكستان تجري تدريبات مستمرة.

وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "إذا لزم الأمر، ستتخذ روسيا جميع الإجراءات اللازمة لمنع العدوان أو الاستفزازات الإقليمية وفقا للشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الطاجيكي".