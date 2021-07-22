ألمانيا تتجه نحو إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، أنه من الممكن بالفعل البدء في إعداد إجراءات أكثر صرامة في ألمانيا، للحماية من "كوفيد" على خلفية زيادة عدد المصابين.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل، في المؤتمر الصحفي الصيفي السنوي الموسع، الذي يعقد هذا العام للمرة السادسة عشرة: "أصبح ذلك ممكنًا بالفعل، وقد اتخذت بعض الأقاليم قرارات بالفعل، أريد أن أشير إلى ذلك، والآن أصبح من الممكن بالفعل التأثير على فرض تدابير إضافية مع زيادة معدلات الإصابات. أكرر، يمكن الوصول إلى معرفة متى سيكون نظام الرعاية الصحية مثقلًا"، مضيفة أن ألمانيا تشهد مرة أخرى" زيادة هائلة " في حالات الإصابة بفيروس كورونا، يدور الحديث عن سلالة "دلتا".

ولم تستبعد ميركل، أن يُطرح هذا الموضوع في المؤتمر مع رؤساء الوزراء الإقليميين، الذي سيعقد على خلفية الفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد. لا يوجد موعد محدد للاجتماع حتى الآن.

وبحسب موقع دي فيلت الألماني، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وحذر من إهمالها، وذلك بعد تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مجدداً، وبالتزامن مع تمديد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين إلى ألمانيا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أمس الأربعاء أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل مائة ألف نسمة في سبعة أيام وصل إلى 4.11 فيما كانت آخر مرة وصل فيها هذا المعدل إلى أدنى مستوياته (9.4) في السادس من الشهر الجاري.