المفوضية الأوروبية: الاتحاد يرحب باتفاق برلين وواشنطن حول "التيار الشمالي-2"

أكدت المفوضية الأوروبية ترحيب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ألمانيا والولايات المتحدة حول مشروع "التيار الشمالي-2"، لافتة إلى أن الاتفاق سيناقش مع الدول الأعضاء وأوكرانيا.

أمستردام- سبوتنيك. قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ تيم ماكفي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق ألمانيا وواشنطن حول (التيار الشمالي-2)".

وأضاف أن "المفوضية تعتزم مناقشة تفاصيل الاتفاق مع الدول الأعضاء ودول الجوار وأوكرانيا".

في غضون ذلك، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن أملها في ألا تضطر برلين والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات تتعلق بمشروع "التيار الشمالي-2" على موسكو، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين برلين وواشنطن حول "مشروع التيار الشمالي-2" الذي لا تستبعد بنوده فرض العقوبات على روسيا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الإنشاءات جارية (في مشروع التيار الشمالي-2)، وستتبعها عملية الموافقة عليه، ويتبعها موافقة على التشغيل.. ولدينا صلاحيات لفرض عقوبات على موسكو ولكن نأمل ألا نضطر إلى ذلك".

وأضافت ميركل "كما هو الحال مع الدول الأخرى، نجري مفاوضات (مع روسيا) على أساس قيمنا ومصالحنا. يجب أن نظل دائمًا مهتمين بالحفاظ على الحوار مع روسيا".

هذا وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء بشأن مشروع "التيار الشمالي 2".

وجاء في بيان أمريكي ألماني مشترك اليوم، "إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح ستتخذ برلين إجراءات للحد من تصدير الطاقة الروسية".

أعلن الكرملين مساء أمس الأربعاء، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أطلعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج مباحثاتها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز الروسي.