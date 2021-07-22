طالبان: لن نسمح بتواجد "داعش" في مناطق سيطرتنا

أكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة لن تسمح بتواجد تنظيم "داعش" في مناطق سيطرتها، لافتا إلى أنه لا صحة لما يشاع حول تواجد مقاتلين من الصين وآسيا الوسطى في صفوف التنظيم الإرهابي.

موسكو- سبوتنيك. وقال ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع سبوتنيك "نؤكد أننا لن نسمح لداعش بالتواجد أو النشاط أو التجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتنا".

وأضاف أنه "بالنسبة لوجود مقاتلين من دول أخرى، فأنا أرفض ذلك تمامًا. لم يتم مشاهدة أي مسلح في أفغانستان لا من طاجيكستان ولا الصين أو أيغور الصين... نؤكد أنه لن يتضرر أحد من أراضينا وسنمنع داعش بشكل جدي".

هذا وأشار نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، اليوم الخميس، إلى أن المنظمات الإرهابية الدولية تعزز وجودها شمالي أفغانستان نتيجة انسحاب القوات الأمريكية المتسرع من البلاد.

وأضاف: "إن العديد من المنظمات الإرهابية الدولية وعلى وجه الخصوص، تنظيم "داعش"، تعمل على تقوية مواقعها إضافة إلى فروع القاعدة (المحظورين في روسيا)".

وأكّد رودينكو أن المقاطعات الشمالية من أفغانستان تتحول بسرعة إلى "بؤر ساخنة" جديدة، وأن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) تسيطر بالفعل على كامل الحدود مع طاجيكستان.قائلا: "إن عواقب الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية اتضحت لعدد من دول الناتو من أفغانستان، فالمقاطعات الشمالية التي كانت ذات يوم هادئة نسبيًا تتحول بسرعة إلى" بؤر ساخنة"، وتسيطر "طالبان" بشكل شبه كامل على الحدود مع طاجيكستان".

ووفقًا لرودينكو، يتم جلب المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق الحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أفغانستان، مشيرا إلى أن "عملية تجنيد أشخاص من آسيا الوسطى في صفوف هذه المنظمات في مرحلة نشطة، وقد وصل إنتاج المخدرات إلى مستويات قياسية".