فيضانات كبيرة في تركيا... فيديو

شهدت المقاطعات الشمالية الشرقية من تركيا الواقعة على ساحل البحر الأسود فيضانات كبيرة، ووصل رئيس وزارة الداخلية الى مكان الحادث.

وبحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل فقد ارتفع منسوب المياه لمستويات عالية الأمر الذي أدى لغمر مناطق واسعة من تلك المناطق.

ويظهر من الصور حجم الضرر الذي تسببت به المياه وما ألحقته من خسائر بالممتلكات.