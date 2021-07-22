ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب في جنوب إفريقيا إلى 337 قتيلا

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا أعمال الشغب التي وقعت مؤخراً في البلاد وصل إلى 337 قتيلا.

ونشرت وكالة فرانس برس نقلا عن السلطات تغريدة جاء فيها: "ارتفع عدد قتلى أعمال الشغب في جنوب إفريقيا إلى 337".

— AFP News Agency (@AFP) July 22, 2021

وفي وقت سابق، وصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الاضطرابات في البلاد بأنها هجوم متعمد على ديمقراطية الدولة.

واندلعت أعمال الشغب بعد يوم من بدء الرئيس السابق جاكوب زوما قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 شهراً، لتجاهله تحقيقاً بشأن الفساد.

واجتاحت أعمال العنف محافظتي كوازولو ناتال وخاوتينج، الأكثر كثافة سكانية في البلاد، واللتين تسهمان في نصف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وتراجع العنف، فيما تم توقيف ستة أشخاص حتى الآن، بتهم التحريض على ارتكاب أعمال عنف. كما أوقف الآلاف بتهم القيام بأعمال سلب ونهب.