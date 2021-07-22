إسرائيل تعيد فرض "جواز المرور الأخضر" مع زيادة الإصابات بسلالة دلتا

أعلنت إسرائيل اليوم الخميس خططا تقضي بعدم السماح بدخول بعض الأماكن العامة مثل المطاعم وصالات اللياقة البدنية والمعابد إلا للحاصلين على اللقاح ضد كوفيد-19 أو من يحملون ما يفيد بسلبية فحوصهم للفيروس، وذلك بعد زيادة حالات الإصابة بالمرض.

وكانت الحكومة قد رفعت أغلب القيود المفروضة لمكافحة كورونا بعد أن نفذت حملة تطعيم سريعة مما أدى لتراجع عدد حالات الإصابة والوفاة.

وكان من بين إجراءات التخفيف التخلي عن برنامج (جواز المرور الأخضر) الذي يسمح فقط لمن تلقوا اللقاح أو تعافوا حديثا من كوفيد-19 بدخول بعض الأماكن العامة.

لكن في ضوء تسارع انتشار سلالة دلتا الأشد عدوى، أعادت السلطات بعض القيود مثل وضع الكمامات في الأماكن المغلقة وتشديد متطلبات السفر للوافدين للبلاد، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن برنامج جواز المرور الأخضر سيعود ليطبق اعتبارا من 29 يوليو لكن الأمر بانتظار موافقة الحكومة.