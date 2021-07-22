كولومبيا تعتقل 10 أشخاص بتهمة إطلاق النار على طائرة رئيس البلاد

أعلنت كولومبيا اعتقال عشرة أشخاص للاشتباه في تورطهم في هجمات على طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس إيفان دوكي وعلى قاعدة عسكرية الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المدعي العام فرانسيسكو باربوسا، أكد في مؤتمر صحفي نقلته مواقع التواصل الاجتماعي أن العشرة المقبوض عليهم في إقليم نورتي دي سانتاندر من المتمردين السابقين بجماعة "فارك"، الذين رفضوا اتفاق السلام الموقع عام 2016 .

هذا وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، في الـ26 من شهر يونيو/حزيران الماضي، أن طائرة هليكوبتر كانت تقله أصيبت بعدة رصاصات في هجوم.

وقال دوكي في رسالة مصورة إن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تحلق عبر منطقة كاتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير.

وأضاف الرئيس أنه صدرت أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم على الطائرة الهليكوبتر.

وكانت الطائرة تقل إضافة إلى دوكي مسؤولين آخرين من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية وحاكم إقليم نورتي دي سانتاندير.

وتعد منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا موطنا لمحصول الكوكا المكون الرئيسي للكوكايين.

وينشط في تلك المنطقة مقاتلو جيش التحرير الوطني اليساري ومقاتلو جماعة القوات المسلحة اليسارية (فارك) السابقون الذين يرفضون اتفاق السلام الموقع في 2016 مع الحكومة إلى جانب جماعات إجرامية مسلحة متورطة في تهريب المخدرات.