تعطل مواقع إلكترونية لشركات كبرى وبنوك مع انقطاع الخدمة على نطاق واسع

تعرضت شركات طيران وبنوك وشركات تكنولوجيا، اليوم الخميس، لمشاكل تقنية أدت إلى تعطل مواقعها الإلكترونية وبعض خدماتها المرتبطة بالإنترنت.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يعود سبب العطل إلى وجود مشاكل تقنية تواجهتها شركة "أكاماي" الأمريكية المزودة لخدمات الإنترنت، أدت إلى تعطل مواقع مثل دلتا إيرلاينز، وكوستكو هول سايل، وأمريكان إكسبريس.

وبحسب موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع، واجه موقع شركة Airbnb للحجوزات نحو أربعة آلاف مشكلة، في حين أبلغ نحو 1800 مستخدم عن مواجهة مشكلات في موقع المتجر الإلكتروني الأمريكي المختص بالأثاث المنزلي "هوم ديبوت".

الجدير بالذكر أن هذه ثالث واقعة من نوعها خلال شهرين فحسب، بعد أن شهدت مواقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة في شهر حزيران / يونيو.