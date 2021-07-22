أمريكا: نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب موقف الصين من التحقيق نشأة فيروس كورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، إن إدارة بايدن تواصل دعم المرحلة الثانية من تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصل ظهور فيروس كورونا "سارس كوف 2" على الرغم من قرار الصين رفض التحقيق.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي: "تدعم الولايات المتحدة خطة منظمة الصحة العالمية للمرحلة الثانية، والتي تلتزم بضمان أن تكون هذه الدراسات علمية وشفافة ويقودها الخبراء وخالية من التدخل".

وأضافت المتحدثة: "لقد رأينا بالتأكيد تعليقات جمهورية الصين الشعبية، مرة أخرى، رافضة المرحلة الثانية من منظمة الصحة العالمية، ونشعر بخيبة أمل كبيرة. موقفهم غير مسؤول وبصراحة خطير".

من جانبها اعتبرت وزارة الصحة الصينية، اليوم الخميس، أن تقرير منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس "كورونا" المستجد مسيء ولن تتقيد به.

وصرح مسؤول كبير في لجنة الصحة الصينية للصحفيين: أن بلاده تأمل في أن تتعامل منظمة الصحة العالمية بـ"صدق" مع أعمال تتبع أصل "كوفيد-19" باعتبارها قضية علمية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وقال المسؤول الصيني إن "المرحلة الثانية من التحقيق، تستخدم لغة لا تحترم العلم والفكر السليم. لن نتبع هذه الخطة"، مؤكّدا أن الحكومة الصينية تدعم التحقيقات العلمية المبنية على حقائق، وتعارض تسييس التحقيق في منشأ الفيروس".

تتعرض المنظمة التابعة للأمم المتحدة لضغوط مكثفة لإجراء تحقيق جديد أكثر تعمقا حول كيفية ظهور المرض الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.

لم تتمكن منظمة الصحة العالمية من إرسال فريق من الخبراء الدوليين المستقلين إلى ووهان إلا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أكثر من عام من ظهور المرض لأول مرة هناك في أواخر عام 2019.

في الأسبوع الماضي، دعا رئيس منظمة الصحة العالمية، الصين، إلى التعاون بشكل أفضل في المرحلة التالية من التحقيقات في أصول الوباء، مطالبا بمزيد من الوصول إلى البيانات الأولية.

فيما عبرت الصين، يوم الجمعة، عن رفضها إزاء اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها لم تشاركها البيانات الأولية اللازمة للتحقيق في أصول فيروس كورونا المستجد.