الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لن تمنح لقاحاتها لكوريا الشمالية

أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لمنح لقاحاتها ضد فيروس "كورونا" لكوريا الشمالية، إلا أن الجانب الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في هذه الدولة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس للصحفيين: "حاليا لا توجد لدينا خطط لمشاركة اللقاحات مع كوريا الشمالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مؤكدا أن "الهدف النهائي من مراجعتنا لسياستنا تجاه جمهورية كوريا الشمالية ليس فقط حماية مصالحنا، بل ودعم قيمنا والتي تعد في نهاية المطاف في سياق السعي لتحسين الوضع الإنساني في هذه الدولة".

ووفقا لآخر تحديث حول انتشار عدوى "كوفيد 19"، قدمته الحكومة الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 حزيران/ يونيو الحالي، فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سبق أن أكد استعداد موسكو لتزويد كوريا الشمالية باللقاحات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا، إذا لزم الأمر.