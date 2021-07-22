اليونان تبحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق قاربهم قبالة كريت

ذكرت وزارة الشحن البحري في اليونان أن السلطات تبحث عن مهاجرين فقدوا إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة كريت.

وأضافت الوزارة، الخميس، أن سفينة رصدت القارب بعدما أرسل نداء استغاثة وأبلغت أنه بدأ في الغرق على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب شرقي الجزيرة.

وجرى إنقاذ نحو 36 مهاجرا حتى الآن. وتشارك في جهود البحث والإنقاذ طائرة هليكوبتر وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وزوارق أخرى بالمنطقة.

ونقلت الوزارة عن المهاجرين قولهم إن القارب كان يقل 45 فردا.