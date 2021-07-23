رئيس السلفادور السابق مطلوب في اتهامات غسل أموال واختلاس وكسب غير مشروع

أصدر مكتب النائب العام في السلفادور، اليوم الجمعة، أمرا بالقبض على الرئيس السابق سانشيز سيرين و9 من كبار المسؤولين في حكومة سابقة في إطار تحقيق في غسل أموال وفساد.

وقال مكتب النائب العام إن سيرين ومسؤولين آخرين، منهم وزراء صحة ومالية وعمل وزراعة وبيئة سابقون مطلوبون في اتهامات غسل أموال واختلاس وكسب غير مشروع بعد تحويلهم أرصدة غير مصرح بها.

ووفقا لـ"رويترز"، أشار المكتب إلى أن سيرين خارج البلاد حاليا، مضيفا أنه تم اعتقال 5 من كبار أعضاء حكومة الرئيس السابق موريسيو فونيس التي تولت السلطة من 2009 حتى 2014، وكان سيرين نائبا للرئيس وقتئذ ثم أصبح رئيسا في الفترة التالية.

وبدوره، أكد النائب العام السلفادوري رودولفو ديلجادو في مؤتمر صحفي، أنه سيطلب مساعدة دولية لتحديد مكان سيرين.

وأوضح أنه "تم إصدار أوامر الضبط، لافتا إلى أنه سيطلب من الإنتربول في وقت لاحق تعميم نشرة حمراء لتفعيل آليات البحث عن الرئيس السابق سلفادور سانشيز سيرين".