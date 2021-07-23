إثيوبيا: مصر والسودان لم يتفاوضا بحسن نية ولذلك فشلنا في الاتفاق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، دينا مفتي، إن بلاده ما زالت تؤمن بأن السد لن يفيد إثيوبيا فحسب، بل دول حوض النيل أيضًا، مشيرا إلى أن الإثيوبيين يحتفلون بالدورة الثانية لملء السد ليس لأنهم ملؤوا السد ولكن لأن اكتمال الملء قبل الموعد المحدد يظهر للعالم أن الحقيقة قد سادت، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وفيما يتعلق بسياسة إثيوبيا بشأن الاستخدام العادل لنهر النيل وسد النهضة، قال دينا "ما زلنا نود التأكيد على مواقفنا السابقة بشأن سياسة عدم الإضرار، وأشار إلى أن الحقيقة هي أن ملء السد لن يضر بشكل كبير بدول المصب.

وتابع "لا مصر ولا السودان قد عانوا بسببه. وبدلاً من ذلك، تعتقد إثيوبيا أن الملء أنقذ السودان من الفيضانات المفرطة".

وأضاف "ما زلنا نصر على مواقف مربحة للجانبين مع دول حوض النهر ونحث الدول المشاطئة على الحضور إلى المائدة المستديرة والتفاوض بجدية وإخلاص.

وردا على سؤال حول استئناف المفاوضات الثلاثية، قال دينا: "ليس لدينا أي تردد وسنناقش بجدية بمجرد يتم دعوتنا إلى طاولة المفاوضات، وأضاف: "لو تفاوضت مصر والسودان بحسن نية، لكنا توصلنا منذ فترة طويلة إلى اتفاق يربح فيه الجميع.