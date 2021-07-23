إسرائيل تحقق نجاحا دبلوماسيا بعد جهود كبيرة... وسفيرها لدى إثيوبيا يقدم الأوراق

حصلت إسرائيل رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدفٌ عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون لتحقيقه منذ نحو عقدين.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد في مقر المنظمة في أديس أبابا، بحسب تصريحات للطرفين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبحسب بيان أصدره مكتبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد: "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية"، وتابع أن وضع المراقب سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة "كوفيد19" والإرهاب.

يذكر أنه سبق لإسرائيل أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الأفريقي جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة.

وقال لبيد: "هذا يصحح الوضع الشاذ الذي كان قائما منذ نحو عقدين، ويشكل جزءًا مهمًّا لتعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل"، مضيفا أن هذه الخطوة "ستساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة".

ولفت بيان لبيد إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة أفريقية و"لديها شراكات على نطاق واسع وتعاون مشترك في مجالات مختلفة بينها التجارة والمساعدات".

وتتمتع فلسطين أيضا بصفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وشكلت بيانات الاتحاد الأفريقي الأخيرة فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر إزعاج لإسرائيل.