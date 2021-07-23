الصين تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوبا وتدعو لرفعها فورا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، أن الصين تدين فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا، وتدعو واشنطن لإلغاء جميع القيود أحادية الجانب ضد هافانا.

بكين - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية في إحاطة إعلامية: "الصين تدعم جهود كوبا حكومة وشعبا لضمان الاستقرار الاجتماعي، نحن نعارض بحزم أن يستغل بلد ما شعار الحرية، الديمقراطية، وحقوق الإنسان، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فرض عقوبات أحادية الجانب، والمؤامرة بهدف الضغط على الدول الثالثة".

وأشار إلى أنه على الولايات المتحدة دراسة مشاكلها الخاصة مع حقوق الإنسان بدلا من فرض عقوبات جديدة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه "على الولايات المتحدة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، إلغاء جميع العقوبات الأحادية ضد كوبا، وبذل جهود أكثر لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، والمساهمة في الاستقرار الدولي والإقليمي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وإحدى الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في البلاد.

جدير بالذكر، أن العقوبات وفقا لـ "قانون ماغنيتسكي" تتضمن حظراً على الدخول إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول خاصة بالأشخاص الخاضعين للقيود.