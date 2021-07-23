الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر بعد إصابات جماعية بكورونا في وحدة عسكرية

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الجمعة، عن وقوع إصابات جماعية بفيروس كورونا بين أفراد وحدة "تشونغ هيه" العسكرية.

وأبدى الرئيس أسفه لأنه "فشل في ضمان قيام أفراد الوحدة بواجباتهم بصحة جيدة"، مضيفا أنه "آسف أيضًا لأسر أفراد الوحدة الذين يساورهم القلق بشأن الحادث"، بحسب وكالة يونهاب.

وتنشر كوريا الجنوبية أفراد وحدة "تشونغ هيه" العسكرية بالتناوب كل ستة أشهر من أجل القيام بمهام لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل ومضيق هرمز.

وأصيب بالفيروس غالبية أفراد الدفعة (34) البالغ قوامها نحو 300 فرد بالوحدة عندما كانوا على متن مدمرة "الملك مونمو العظيم"، وقد عادوا إلى الوطن في وقت سابق من هذا الأسبوع على متن ناقلتين عسكريتين.

وجاء اعتذار مون ردًا على الانتقادات التي تعرض لها الجيش بسبب استجابته الأولية الضعيفة لتفشي المرض، ولعدم السعي بنشاط لإيجاد طرق لتلقيح أفراد الوحدة.

وشددت كوريا الجنوبية قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد، لمكافحة أسوأ انتشار لوباء كورونا منتصف الشهر الجاري، بعد يوم من ارتفاع الإصابات اليومية إلى رقم قياسي جديد، مسجلة 1615.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن "العدوى انتشرت بسرعة في مناطق حول العاصمة سيئول والمناطق المجاورة التي تنتشر فيها سلالة دلتا".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن الحكومة ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي في أغلب أنحاء البلاد إلى المستوى الثاني باستثناء بعض المناطق الجنوبية.