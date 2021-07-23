قتلى وجراح في صفوف حركة طالبان جراء غارات لقوات الدفاع الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت مقاتلي حركة طالبان في أقاليم باكتيا ونورستان ولغمان، ليلة أمس، ما أسفر عن مقتل العشرات من مسلحي الحركة.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الأفغانية: "استهدفت قوات الأمن والدفاع، ليلة أمس، تدعمها قوة جوية، مقاتلي طالبان في منطقة سيد كرم بإقليم باكتيا، مما أسفر عن مقتل 17 مسلحًا وإصابة 9 آخرين".

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع والأمن استهدفت متمردي طالبان في منطقة بارج إي ماتال بإقليم نورستان، ما أسفر عن مقتل 7 مقاتلين وإصابة 9 آخرين. فيما استهدفت قوات الدفاع والأمن، صباح اليوم، مخابئ وتجمعات طالبان في ناحية أليشانغ في محافظة لغمان، ونتيجة لذلك، قُتل 20 من مقاتلي طالبان وأصيب 5 آخرون.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. غير أن الطرفين اتفقا لاحقا على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف؛ فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.