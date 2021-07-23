الرئيس الفنزويلي يجدد استعداده للتفاوض مع المعارضة "لرفع العقوبات الإجرامية"

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه "مستعدّ للذهاب إلى المكسيك" لإجراء مفاوضات مع المعارضة التي يتزعمها خوان غوايدو.

وقال مادورو في تصريح على التلفزيون الوطني مساء الخميس: "نحن مستعدّون للذهاب إلى المكسيك. مستعدّون للجلوس مع جدول أعمال واقعي وهادف وفنزويلي أصيل لمعالجة المواضيع التي يجب معالجتها للتوصل إلى اتفاقات جزئية على السلام والسيادة ومن أجل رفع العقوبات الإجرامية المفروضة على فنزويلا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وسبق أن أبدى الرئيس الفنزويلي في مناسبات أخرى استعداده للتحاور مع المعارضة التي يتزعمها خوان غوايدو ولا تعترف بمادورو رئيسًا، معتبرةً أن إعادة انتخابه عام 2018 اتّسمت بعمليات تزوير.

وغوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في كانون الثاني/يناير 2019 رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد رفض المعارضة وجزء من المجتمع الدولي الاعتراف بفوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في 2018 وقاطعتها المعارضة.

واعترفت بغوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا نحو 50 دولة، في مقدّمتها الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على نظام مادورو في محاولة للإطاحة به من السلطة.