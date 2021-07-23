باكستان: ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الهند "بيغاسوس" للتجسس علينا

دعت باكستان الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، للتحقيق في إمكانية استخدام الهند لبرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي الصنع للتجسس على شخصيات عامة، من بينها رئيس الوزراء عمران خان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الخارجية الباكستانية أصدرت بيانا تتهم فيه الهند "بممارسة عمليات تجسس مستمرة برعاية الدولة في انتهاك واضح للأعراف الدولية والسلوك المسؤول من الدول".

وأضاف البيان: "بالنظر إلى فداحة تلك التقارير، نطلب من الوكالات المعنية في الأمم المتحدة فتح تحقيق شامل في الأمر وإيضاح الحقائق ومحاسبة المرتكبين في الهند".

هذا وورد رقم هاتف خان ضمن قائمة جمعتها 17 مؤسسة إعلامية ومنظمة العفو الدولية وقالت إنها أهداف مراقبة محتملة لدول اشترت هذا البرنامج.

وبحسب تحقيق استقصائي أجراه سبعة عشر إعلاميًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" تم استخدام برنامج "Pegasus" التابع لمجموعة "NSO" لاختراق الهواتف الذكية التي تخص نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ومدراء الأعمال.

وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة "NSO" ومقرها إسرائيل للتجسس على صحفيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.

وضمت القائمة 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان والعديد من رؤساء الدول.

وتعقيبا على ذلك، رفضت مجموعة "NSO" بالفعل المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام ووصفتها بأنها "نظريات غير مؤكدة"، بينما شككت في مصداقية مصادر التحقيق.