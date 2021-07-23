الوكالة الأوروبية للأدوية توصي باستخدام لقاح "موديرنا" للأطفال من 12 عاما

أقرَت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 17 عاما ضد العدوى من الفيروس.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وكالة الأدوية الأوروبية: "أوصت الهيئة المشرفة على تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي بمنح تمديد إشارة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 "سبايكفاكس" (موديرنا سابقا) ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما".

وأضاف البيان: "اللقاح مصرح به بالفعل بالاستخدام للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق"، مضيفا: "سيكون استخدام لقاح سبايكفاكس للأطفال من سن 12 إلى 17 عامًا هو نفسه بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق".

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها بتطعيم أشخاص دون سن الثامنة عشرة باللقاح، ويتم إعطاؤه على جرعتين في عضلات الذراع، يفصل بينهما أربعة أسابيع.

وحتى الآن، كان اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيوانتك"، هو الخيار الوحيد المتوافر للأطفال من سن 12 عامًا في الاتحاد الأوروبي.

هذا وتمت الموافقة على استخدام أربعة لقاحات للبالغين في الاتحاد الأوروبي، وهي: لقاح شركتي "فايزر- بيوانتك" و"سبايكفاكس" (موديرنا سابقا)، "أسترازينيكا"، "جونسون أند جونسون"، وتدرس الجهة المنظمة عدة أدوية أخرى، بما في ذلك اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تطعيم 70 في المئة من السكان البالغين ضد فيروس كورونا بحلول نهاية شهر تموز/يوليو.

وفي الوقت الحالي، تم تطعيم ما يقرب من 55 في المئة من البالغين المقيمين في الاتحاد بشكل كامل.