بلينكن: أفغانستان تصبح دولة مارقة إذا استولت طالبان على السلطة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن أفغانستان ستصبح دولة مارقة ولن تحصل على دعم دولي إذا قامت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] بالاستيلاء على السلطة بالقوة.

واشنطن - سبوتنيك. وأشار بلينكن في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات الأخيرة لطالبان، مشيرًا إلى أن الجماعة قد تحاول الاستيلاء على السلطة في أفغانستان بالقوة.

وأضاف بلينكن: "مع ذلك، إذا حدث هذا، فإن أفغانستان ستصبح دولة مارقة. لن تحصل على المساعدة التي تنشدها، والتي تقول طالبان إنها بحاجة إليها... ولن تحصل على دعم المجتمع الدولي".

وتأتي تصريحات بلينكن، في وقت تشهد فيه الساحة الأفغانية مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، في أعقاب استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من أفغانستان.