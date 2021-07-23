الصين تفرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس وستة مسؤولين أمريكيين آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "إن العقوبات ستكون ردا على القيود التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية على المسؤولين الصينيين في هونغ كونغ".

وشدد المتحدث على أن واشنطن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وحذر ليجيان من أن أي محاولة خارجية للتدخل في شؤون هونغ كونغ، بقوله: "ستكون عديمة الجدوى مثل نملة تحاول هز شجرة كبيرة".

وشغل ويلبر روس منصب وزير التجارة الأمريكي في إدارة دونالد ترامب في الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021، كما شارك في فرض عقوبات على عدد من الشركات الصينية في عام 2020.