برلمان سيراليون يصوت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام

صوّت غالبية نواب البرلمان السيراليوني، اليوم الجمعة، لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة أنه من المنتظر بعد تصويت البرلمان، أن يتم استبدال عقوبة الإعدام في سيراليون الدولة الواقعة غربي أفريقيا بالسجن مدى الحياة أو بالسجن لمدة 30 عامًا على الأقل.

يشار أيضا إلى أنه لا يزال يتعين على رئيس البلاد، جوليوس مادا بيو، التوقيع على قانون إلغاء عقوبة الإعدام للبدء في سريانه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قررت، في الثاني من يوليو/تموز الجاري، تجميد عقوبات الإعدام على المستوى الاتحادي.

ونقلت "رويترز" عن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، بيانًا قال فيه: "يجب أن تضمن وزارة العدل معاملة عادلة وإنسانية لكل فرد في نظام العدالة الجنائية".

وأضاف الوزير الأمريكي قائلا: "أثيرت مخاوف بشأن مواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، لتطبيقها وتأثيرها غير المتناسب على الأشخاص الملونين". معلنًا تجميد كل الإعدامات على المستوى الاتحادي إلى أن "تعيد الوزارة النظر في السياسات والإجراءات على صعيد عقوبة الإعدام".

تأتي تلك الخطوة بعد أن عمدت إدارة ترامب إلى تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام، حيث استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة غير مسبوقة رغم تراجع هذه العقوبة في الولايات المتحدة والعالم، ونفذت 13 حكمًا بالإعدام.