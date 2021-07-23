مقتل 129 شخصا في انهيارات أرضية في الهند

لقي 129 شخصا مصرعهم في ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الجمعة، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز اوف إنديا" المحلية، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا وأقاربهم.

كما قامت السلطات الهندية بإجلاء السكان بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الساحل الغربي خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حكومة ماهاراشترا، قوله: "إن مئات القرى والبلدات تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب".

ويذكر أن الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتد من حزيران/يونيو لغاية أيلول/سبتمبر، وتتسبب أيضا في انهيار مبان وجدران لا تلتزم معايير البناء.