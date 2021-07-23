اعتقال 5 إسرائيليين من "رافضي التطعيم" في مظاهرة أمام منزل بينيت... فيديو

تظاهر عشرات الإسرائيليين، اليوم الجمعة، أمام منزل رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مدينة رعنانا وسط البلاد، احتجاجا على تصريحاته بشأن رافضي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشهدت المظاهرة مواجهات بين المحتجين والشرطة الإسرائيلية بعدما عرقلوا حركة المرور وأخلوا بالنظام العام، بحسب ادعاءات الشرطة، بحسب قناة "كان" الرسمية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين بدعوى الاعتداء على عناصرها. وقالت الشرطة إن المتظاهرين أصروا على التظاهر أمام منزل بينيت ورفضوا الانتقال إلى موقع الاحتجاج الذي تم الموافقة على استخدامه في المنطقة، إلى أن صدرت تعليمات بإخلائهم من المكان.

כ-150 בני אדם הפגינו מול ביתו של רה"מ בנט ברעננה. בין המפגינים - גם מתנגדי חיסונים. 5 נעצרו בחשד להפרת סדר ותקיפת השוטרים. במקום נותרו עשרות מוחים@daniel_elazar pic.twitter.com/TFxQ9mErQ4 — כאן חדשות (@kann_news) July 23, 2021

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح لوسائل الإعلام إن "رافضي التطعيم يعرضون للخطر الصحة والبيئة وحرية جميع مواطني اسرائيل وحريتنا في العمل، وحرية أطفالنا في الدراسة، وحرية الاحتفال بأفراح العائلة. أولئك الذين يرفضون اللقاح يؤذوننا جميعا، لأنه إذا تم تطعيم الجميع، فسيتمكن الجميع من الحفاظ على روتينهم اليومي".

وأضاف بينيت محاولا الضغط على نحو مليون إسرائيلي كان يفترض أن يتلقوا اللقاح، لكنهم رفضوا: "لا يوجد سبب يدفع دافعي الضرائب وأولئك الذين أوفوا بواجبهم المدني في تلقي التطعيم لتمويل فحوصات من رفضوا ذلك".

كما طلب بينيت من الجمهور الضغط على الناس من حولهم لتلقي التطعيم: "أناشد من هنا أي شخص يعرف رافضا للقاح، أقنعوه بألا يؤذي الآخرين. لا تستسلموا".

وحتى الآن تلقى 5 ملايين و283 ألف إسرائيلي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فيما بدأت إسرائيل قبل أسابيع قليلة في تطعيم الفئة العمربية بين 12- 18 عاما.

مع ذلك عادت معدلات الإصابة بكورونا تتزايد مجددا في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة مع تفشي السلالة الهندية من الوباء.