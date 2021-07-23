الأمم المتحدة تطلب من الصين التعاون بشأن التحقيق لمعرفة منشأ كورونا

أعلن نائب الأمين العام لممثل الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة تطلب من الصين وجميع الدول الأخرى التعاون في تحقيق منظمة الصحة العالمية المتعلق بمنشأ "كوفيد-19".

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وفي إفادة صحفية، وردا على سؤال عما إذا كان لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أي تعليق على رفض الصين التعاون مع تحقيق منظمة الصحة العالمية، قال حق: "منظمة الصحة العالمية تقود هذه العملية وهم مسؤولون عن كيفية إجراء هذا التحقيق. نطلب من جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، بما في ذلك الصين، بأن تتعاون بشكل كامل مع منظمة الصحة العالمية".

وأضاف حق: "إذا كانت منظمة الصحة العالمية تعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من التحقيق، فنحن نأمل أن تتعاون جميعها (الدول)".

في وقت سابق من يوم أمس الخميس، قال نائب رئيس لجنة الصحة الحكومية في الصين، تسنغ ييشين، إن بكين تعتبر الصياغة المستخدمة في خطة منظمة الصحة العالمية المقترحة للمرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس "كورونا" المستجد، لا تحترم العلم ولن تتبعه.

وفي اليوم نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من رفض الصين المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيق منظمة الصحة العالمية، واعتبرت مثل هذا الموقف خطير.