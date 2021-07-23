إثيوبيون يتظاهرون ضد السعودية والإدارة الأمريكية

دعا الإثيوبيون المقيمون في الخارج إلى تنظيم مسيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط أمريكية على بلادهم و"المعاملة اللا إنسانية" لمواطنيهم في السعودية.

وقال بنيام غيتاتشو، مؤسس مجموعة الشباب العالمية الإثيوبية، لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إن المظاهرة ستقام أمام وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن وسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة.

ويهدف التجمع إلى إدانة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، ودعوة حكومة المملكة العربية السعودية إلى وقف "المعاملة القاسية" للمهاجرين الإثيوبيين في البلاد، حسبما ذكرت الوكالة.

وقال بنيام إن الإثيوبيين والأجانب من أصل إثيوبي الذين يعيشون في ولايات ومدن مختلفة في الولايات المتحدة سيشاركون في المسيرة، مضيفا أنه يجب على جميع المواطنين الوقوف إلى جانب المعاناة التي لا صوت لها في السعودية لأن الوضع يتطلب حلا عاجلا.

من جانبه قال منسق فريق السلام والوحدة الإثيوبية في واشنطن العاصمة، تاسيو ميلاكيووت، إنه سيتم تسليم رسائل إلى المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة السعودية.

وتحث الرسالة الموجهة إلى وزارة الخارجية الإدارة الأمريكية على مراجعة سياستها الخارجية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، والعمل من أجل المنفعة المتبادلة.

فيما تطالب الرسالة الموجهة إلى السفارة السعودية، حكومة المملكة بوقف معاملة المهاجرين الإثيوبيين "غير الإنسانية".