الصحة الأرجنتينية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يبحثان تسريع تصدير اللقاحات

بوينس آيرس- سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك: "عقد اجتماع افتراضي نهار اليوم بين وزارة الصحة (الأرجنتين) وفريق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، نحن نؤكد عملنا المشترك لضمان وتسريع توريد لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، ونؤمن بأننا من خلال القيام بذلك سنتمكن من تسوية جميع المشاكل بطريقة إيجابية والاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا".

وسبق أن أفادت صحيفة "لا ناسيون"، نقلاً عن تصريحات المستشارة الرئاسية سيسيليا نيكوليني، أن السلطات الأرجنتينية تطلب من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إرسال الجرعات التعاقدية للمكون الثاني من "سبوتنيك V" بشكل عاجل والتحذير من أن عقد التوريد قد يفسخ.

وصرحت المسؤولة لاحقًا أن الأرجنتين تواصل العمل مع روسيا في مجال توفير اللقاحات، وأن التعاون بين الدول جيد، وقد تم بالفعل استلام جرعات المكون الثاني من العقار.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق، عن قيام السلطات الطبية الأرجنتينية بتطعيم كبار السن في البلاد بلقاح "سبوتنيك لايت"، الذي أثبت فعاليته.

وذكرت قناة "MIR 24" الروسية، في تقريرها، أن الهيئة الطبية في الأرجنتين قامت بتنظيم حملة تلقيح شملت أكثر من 40 ألف مواطن تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما.

وبحسب التقرير، فإن الحملات المستمرة للتلقيح أدت إلى خفض نسبة الإصابات في البلاد بنسبة 0.5 في المئة.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في وقت سابق، أن بلاده وقعت عقدا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2021.

وفي وقت سابق، صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.