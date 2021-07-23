زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جنوب العاصمة الفلبينية

قال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب جنوب العاصمة الفلبينية.

وقالت الوكالة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن توابع الزلزال كانت متوقعة من الزلزال التكتوني، الذي كان على عمق 116 كيلومترا.