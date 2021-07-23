روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع البحرين والدومينيكان ومولدافيا

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع البحرين، والدومينيكان، ومولدافيا اعتبارا من 9 أغسطس.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "بناء على مخرجات المناقشات التي جرت ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تم تقرير استئناف الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من 9 أغسطس 2021 مع الدول التالية: البحرين على طريق موسكو - المنامة بمعدل رحلتين في الأسبوع؛ جمهورية الدومينيكان على خط موسكو - بونتا كانا، موسكو - لا رومانا، موسكو - بويرتو بلاتا بمعدل إجمالي ثلاث رحلات في الأسبوع؛ مولدوفا على خط موسكو - كيشيناو بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع".

كما أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، أن روسيا تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية إلى دمشق، وإلى مصر وفق خطوط موسكو الغردقة وموسكو - شرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس.

وجاء في البيان: "كما تقرر زيادة عدد الرحلات المنتظمة على أساس المعاملة بالمثل إلى سوريا على خط موسكو - دمشق من 1 إلى 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 9 أغسطس/ آب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة عدد الرحلات إلى مصر اعتبارا من 9 أغسطس على خط طرق موسكو - الغردقة وموسكو - شرم الشيخ بمعدل 5 رحلات أسبوعيا لكل مسار".