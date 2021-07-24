بايدن يوجه بصرف 100 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر قرارًا بصرف مبلغ يقدر بـ100 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب المذكرة التي وقعها بايدن، ونشرها المكتب الصحفي للبيت الأبيض، ستستخدم الأموال لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين وضحايا الصراع في أفغانستان.

كما تشمل المساعدات المتقدمين للحصول على تأشيرات خاصة لغير المهاجرين.

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا)، في وقت سابق، سيطرتها على أكثر من 70 في المئة من الحدود المشتركة بين أفغانستان وطاجيكستان؛ معربة عن ثقتها بعدم تمكن القوات الحكومة في كابول من استعادة السيطرة على المناطق الشمالية من البلاد.

وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع أيار/مايو الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.