سفير باكستان في موسكو: روسيا عامل استقرار دولي

قال السفير الباكستاني لدى روسيا، شفقت على خان، أن بلاده تنظر إلى روسيا كدولة مهمة في تحقيق الاستقرار في الشؤون العالمية، مشيرا إلى أن إسلام آباد مهتمة بتعزيز العلاقات مع موسكو.

سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وأضاف خان من على متن الفرقاطة الباكستانية ذو الفقار في سانت بطرسبورغ: "نحن ننظر إلى روسيا كعامل استقرار في العلاقات الدولية، خاصة في الأوقات المضطربة".

وأوضح، قائلا "أن في بلاده هناك إجماع كامل بين جميع الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة على أن تعزيز العلاقات مع روسيا هو في مصلحة باكستان، ومصلحة الاستقرار الإقليمي، ومصلحة الأمن العالمي".

وبحسب الدبلوماسي، العلاقات بين روسيا وباكستان الآن، تقوم بالفعل على "التفاهم العميق والثقة الكاملة".

يذكر أن الفرقاطة الباكستانية "ذو الفقار" وصلت إلى سانت بطرسبورغ للمشاركة في العرض العسكري بمناسبة عيد البحرية الروسية.

هذا وسيقام العرض البحري الرئيسي بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس البحرية الروسية على نهر نيفا في سان بطرسبرغ في 25 تموز/يوليو الحالي.