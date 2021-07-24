بايدن وغني: هجوم حركة "طالبان" الحالي يتناقض مع تعهداتها بالتسوية السلمية

أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني، أشرف غني، اتفقا خلال مكالمة هاتفية، على أن هجوم حركة طالبان الحالي [المحظورة في روسيا] يناقض التزامها بالتسوية السلمية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان عقب، المحادثة الهاتفية، أن "الرئيسان اتفقا على أن هجوم "طالبان" الحالي [المحظورة في روسيا]، يتناقض بشكل مباشر مع إعلان الحركة عن دعمها للحل التفاوضي للنزاع".

وفي وقت سابق، كتب غني على "تويتر"، أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأفغانية.

وأضاف أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية "الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة".

هذا وتقود طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ أيار/مايو في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية آب/ أغسطس.

ولم يستبعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محاولة "طالبان" للاستيلاء على السلطة في أفغانستان.