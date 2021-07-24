الأمير هاري يحسم جدل تأجيل نشر مذكراته لحين وفاة جدته ملكة بريطانيا

ذكرت تقارير بريطانية، أمس الجمعة، أن نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، يعتزم نشر مذكرات بعد وفاة جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "دوق ساسكس" وقّع صفقة مع دار نشر "بينغوين" لإصدار 4 كتب، وزعمت أن الكتاب الثاني قرر الأمير هاري تأجيله عن عمد إلى ما بعد وفاة ملكة بريطانيا.

لكن أكد متحدث باسم الأمير هاري لـ صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه على عكس "التقارير الإعلامية الكاذبة"، فإن المذكرات الوحيدة التي سيعمل عليها هاري هي الكتاب الذي أعلن عنه مسبقا، ومن المقرر أن تنشره دار "بينغوين" في أواخر العام المقبل 2022.

وفي بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت دار نشر "بينغوين" إن كتاب الأمير هاري سيوفر "سردا نهائيا للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدته في تشكيله".

ولم يتم الكشف عن أجر الأمير هاري عن نشر الكتاب، لكن أكدت دار النشر أنه سيتبرع بعائداته للأعمال الخيرية.

من ناحيته، أوضح الأمير هاري أنه كتب مذكراته بالتعاون مع الكاتب المغمور، جي آل موهرينغر، "باعتباره ليس أميرا وإنما كالرجل الذي أصبح عليه اليوم".

وتابع: "لقد ارتديت العديد من القبعات على مر السنين، بالمعنى الحرفي والمجازي على حد سواء، وآمل أن أروي قصتي الحافلة بالارتفاعات والانخفاضات، والأخطاء، والدروس المستفادة، ويمكنني المساعدة في إظهار أنه لا يهم أصولكم، وأنه تجمعنا قواسم مشتركة أكثر مما تعتقدون".

يشار إلى أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليا من واجباتهما الملكية في أوائل عام 2020، ويعيشان حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع طفليهما آرتشي وليليبت.