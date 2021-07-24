زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة تعاطف إلى الرئيس الصيني بشأن الفيضانات

أرسل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم السبت، رسالة تعاطف شفوية إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بشأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بلاده أخيرا.

وأعرب كيم جونغ أون في الرسالة الشفوية عن تعاطفه العميق مع الرئيس الصيني، وعن عميق تعازيه لضحايا الفيضانات الأخيرة التي "حصدت خسائر فادحة ومادية في عدة مناطق بما في ذلك مقاطعة خنان الصينية"، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن دعمه الكامل للرئيس الصيني، شي جين بينغ وشعبه في كفاحهمم لمواجهة آثار الفيضانات و"استقرار حياة الضحايا في أسرع وقت ممكن".

وتسببت الأمطار في سيول غزيرة في مقاطعة هينان؛ وعانت مدينة تشنغتشو مركز المقاطعة، أكثر من غيرها جراء الفيضانات.

وأسفرت الفيضانات عن تضرر 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وخسائر اقتصادية تقدر بـ 5.9 مليارات دولار.

كما أجلت السلطات الصينية أكثر من 875 ألف شخص إلى مناطق آمنة.