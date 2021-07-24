الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على 5 أشخاص تسللوا من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي القبض على 5 مشتبه فيهم تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن القوات رصدت تسلل 5 مشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع الأردن.

في ختام أعمال ملاحقة واسعة بمشاركة قوات الأمن الأخرى ألقت قوات جيش الدفاع القبض على المشتبه فيهم الخمسة الذين تسللوا من الجزء الجنوبي للحدود الأردنية. لم يوجد بحوزة المشتبه فيهم أي نوع من السلاح ويتم استجوابهم في المكان https://t.co/8TibDj1TAn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2021

وأكد أدرعي أن المشتبه فيهم الـ 5 لم يكونوا مسلحين بأي نوع من أنواع السلاح.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن المشتبه فيهم الخمسة يتم استجوابهم في مكان القبض عليهم.