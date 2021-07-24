مقتل 4 من عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني باشتباكات جنوب شرقي البلاد

قتل أربعة من عناصر فيلق "القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، باشتباكات مع مسلحين في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن دائرة العلاقات العامة التابعة لفيلق القدس، في بيان، قولها "استشهد أربعة من قواتنا في اشتباكات مع مسلحين خارجين عن القانون في منطقة غونيك في محافظة سيستان وبلوشستان".

وأضافت أن "أحد الشهداء من عناصر الحرس الثوري الإيراني والثلاثة الباقيين من قوات الباسيج (المتطوعين)"، لافتة إلى أن مزيدا من التفاصيل سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وتتمركز تجمعات للمسلحين المناهضين للحكومة الإيرانية على الشريط الحدودي مع باكستان الواقع جنوب شرقي إيران، وتواصل القوات الأمنية بشكل مستمر تنفيذ الاشتباكات والمداهمات للقضاء على هذه البؤر، كما تكثر محاولات التسلل من خارج البلاد إلى داخلها، إضافة إلى قيام بعض المجموعات بمحاولات تفجير بين التجمعات، إلا أن معظمها باء بالفشل حتى الآن.