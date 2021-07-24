ماكرون في زيارة تشجيعية لبعثة بلاده في افتتاح أولمبياد "طوكيو 2020"

وحرص ماكرون أن يكون في هذا الحدث الرياضي العالمي لتشجيع وتقديم الدعم لبعثة بلاده إلى أولمبياد "طوكيو 2020"، موجها رسالة خاصة إلى أبطال البعثة الرياضية، وفقا لما نقلته قناة "لو باريزيان" الفرنسية.

وستستمر الزيارة الرئاسية لماكرون في طوكيو لمدة يومين، يلتقي خلالهما الإمبراطور الياباني، ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، لمناقشة بعض الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

French President Emmanuel Macron met his Japanese counterpart on Saturday and took in some Olympic judo action after watching Tokyo 2020's opening ceremony in a nearly empty stadiumhttps://t.co/Xufx3P6Sgh — AFP News Agency (@AFP) July 24, 2021

ونتيجة لظروف أزمة جائحة "كورونا"، أرغمت الإجراءات الصحية الصارمة في اليابان، تقليص الوفد الرئاسي الفرنسي إلى الحد الأدنى، لذا رافقه وزير واحد.

Avec le Premier ministre @sugawitter, nous avons fait le point sur la feuille de route entre le Japon et la France. Notre partenariat est d’exception dans l'indo-pacifique. À l’heure où nous luttons tous contre le virus, où nous engageons la relance, ce partenariat est une force. pic.twitter.com/BZWQziNxQJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2021

كما حضرت حفل الافتتاح السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، التي وصلت إلى طوكيو، ليل الخميس، ضمن وفد من الشخصيات الأجنبية العديدة التي ستحضر حفل الافتتاح.

وقد تأجّلت الألعاب الأولمبية سنة كاملة بسبب ظروف جائحة كورونا، ومن المقرر أن تقوم فرنسا باستضافة النسخة المقبلة منها في صيف 2024.