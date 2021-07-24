إثيوبيا تطلق منصة رسمية لجمع التبرعات من أجل استكمال بناء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، عن إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل استكمال بناء سد النهضة.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على "تويتر"، رابط الموقع الرسمي للمنصة الجديدة.

Ethiopian Electric Power launches https://t.co/2pFqVyzRpr to enable Ethiopians all over the world to easily make their #GERD contributions in realising #Ethiopia’s #VisionForProsperity. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) July 24, 2021

وأعادت وزارة الري الإثيوبية مشاركته على حسابها في "تويتر"، مطالبة الإثيوبيين من جميع أنحاء العالم بالتبرع لصنع تاريخ جديد للجيل الحالي والأجيال القادمة، حسب تعبيرها.

Be a part of making history, leave your mark for this and future generations to come. Check out the #EEP launched crowdfunding website. Thank you to all who supported so far. #mygerd #UnityforEthiopia @ZerihunZAY @Mekdi_Messay https://t.co/i74kCdoB4M — MoWIE Ethiopia (@mowieethiopia) July 24, 2021

وكانت إثيوبيا قد اعلنت، في وقت سابق، اكتمال مرحلة الملء الثاني لسد النهضة.

وطمأن وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، دولتي المصب (مصر والسودان) بأنه لن يلحق بهما أي ضرر"، مضيفا أن "تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.

وجاءت الجلسة بعدما، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.