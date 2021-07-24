البيت الأبيض يعلن عدم فعالية عقوبات الصين ضد الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عدم فعالية عقوبات الصين ضد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الإجراءات التقييدية التي تتخذها بكين لن توقف واشنطن.

وقالت ساكي في إفادة صحفية اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة بدورها ستواصل سياسة العقوبات ضد جمهورية الصين الشعبية".

وأضافت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن الصين قد فرضت عقوبات... لن توقفنا هذه الإجراءات".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، فرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق، ويلبر روس، وستة مسؤولين أمريكيين آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "إن العقوبات ستكون ردا على القيود التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية على المسؤولين الصينيين في هونغ كونغ".

وشدد المتحدث على أن واشنطن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وحذر ليجيان من أن أي محاولة خارجية للتدخل في شؤون هونغ كونغ، بقوله: "ستكون عديمة الجدوى مثل نملة تحاول هز شجرة كبيرة".

وشغل ويلبر روس منصب وزير التجارة الأمريكي في إدارة دونالد ترامب في الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021، كما شارك في فرض عقوبات على عدد من الشركات الصينية في عام 2020.