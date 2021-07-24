ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مقاطعة هينان الصينية إلى 58

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة هينان وسط الصين، إلى 58 شخصا، و5 مفقودين.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، تضرر أكثر من 9.3 مليون شخص من الفيضانات المذكورة، وتم إجلاء أكثر من 1.1 مليون من سكان المقاطعة إلى مناطق آمنة.

— Rita Bai (@RitaBai) July 24, 2021

ومن جانبه قال نائب مدير إدارة الطوارئ بالمقاطعة لى تشانغ شون: "اجتاحت الأمطار الغزيرة مدن لويانغ وبينغدينغشان وشانغكيو وكايفنغ وخبي. وعلى مدار 24 ساعة، سجلت محطات مراقبة في خنان هطولًا يزيد عن 50 ملم".

ومن جانبه قال مسؤول أمريكي رفيع، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم التعازي للصين إثر الفيضانات التي تعرضت لها البلاد وأدت إلى خسائر بشرية.

وتشير تقديرات السلطات الصينية إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الفيضانات تقدر بـ 10 مليار دولار أمريكي.

وحدثت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة هينان، ونتج عنها تضرر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بينما تم إجلاء مئات الآلاف من المواطنيين إلى مناطق آمنة.