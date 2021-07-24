تسجيل
17:52 GMT24 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    واتسآب

    مسؤولون حكوميون من بينهم حلفاء لأمريكا ضمن آلاف من حسابات واتسآب التي تم استهدافها

    © REUTERS / Rupak De Chowdhuri
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104181/39/1041813968_0:328:4652:2944_1200x675_80_0_0_df36e625f7d938e9e83568ae276ab92e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202107241049648590-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7/

    كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة الفوري الأشهر "واتسآب"، ويل كاثكارت، اليوم السبت، أن مسؤولين حكوميين كبار من جميع أنحاء العالم، كانوا من الـ1400 من مستخدميه الذين تعرضوا لهجوم في عام 2019.

    وأشار كاثكارت في تصريحات لـصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن من بين هؤلاء المسؤولين الحكوميين أفرادا يشغلون مناصب أمنية وطنية عالية، وهم "حلفاء لأمريكا"، بحسب قوله.

    هاتف ذكي ايفون
    © Sputnik . Anton Biletskei
    هكذا يحدث اختراق الهواتف الحكومية... معلومات مثيرة حول التجسس على الرؤساء
    وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لـ"واتسآب" بعد الكشف، الأسبوع الماضي، عن برنامج "بيغاسوس" الذي من تطوير الشركة الإسرائيلية "إن إس أو"، والتي تبيع برامج المراقبة القوية لعملاء الحكومات في جميع أنحاء العالم.

    وأكد ويل كاثكارت أنه يرى أوجه تشابه بين الهجوم على مستخدمي "واتسآب" في عام 2019 ، والذي أصبح الآن موضوع دعوى قضائية رفعها تطبيقه ضد شركة "إن إس أو"، والتقارير التي تتناول تسريب ضخم للبيانات بواسطة برنامج "بيغاسوس".

    وأضاف لـ"ذا غارديان" أنه بخلاف "المسؤولين الحكوميين الكبار"، فقد اكتشف "واتسآب" أن صحفيين ونشطاء حقوقيين كانوا من بين المستهدفين في هجوم عام 2019 على مستخدميه.

    يشار إلى أنه عندما أعلن تطبيق "واتسآب"، قبل عامين، أن مستخدميه تم استهدافهم من قبل برنامج شركة "إن إس أو" الخبيث، قالت إن 100 من بين 1400 هدف كانوا من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وأوضحت أنه تم استهداف المستخدمين من خلال ثغرة في "واتسآب" تم إصلاحها لاحقا.

    وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن شركة "واتسآب" رفعت دعوى قضائية ضد "إن إس او" في أواخر عام 2019، مدعية أن الشركة الإسرائيلية كانت مسؤولة عن إرسال برامج ضارة إلى هواتف مستخدمي تطبيقها الشهير للمراسلة الفورية.

    وقال كاثكارت في مقابلته مع صحيفة "ذا غارديان": "تتطابق تقارير اليوم مع ما رأيناه في الهجوم الذي هزمناه قبل عامين، وهو متسق للغاية مع ما كنا صاخبين بشأنه في ذلك الوقت".

    وشدد على أن موضوع برنامج "بيغاسوس" بمثابة "دعوة للاستيقاظ بشأن توفير الأمن على الإنترنت"، مؤكدا أن "الهواتف المحمولة إما أن تكون آمنة للجميع أو لا".

    وأكد ويل كاثكارت لـ"ذا غارديان" أنه ناقش هجوم 2019 ضد مستخدمي "واتسآب" مع الحكومات في جميع أنحاء العالم.

    كما أشاد بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها شركة "مايكروسوفت" الأمريكية وغيرها في صناعة التكنولوجيا ممن يتحدثون علنا عن مخاطر البرامج الضارة، فيما دعا شركة "آبل" التي تتعرض هواتفها للإصابة بالبرامج الضارة إلى تبني نهجها.

    وقال:

    "آمل أن تبدأ "آبل" في اتباع هذا النهج أيضا وأن تكون صريحة مع نفسها، يجب أن تتضامن معنا، لا يكفي أن تقول إن معظم مستخدميها لا يحتاجون إلى القلق بشأن هذا، وأن الأمر لا يتعدى آلاف أو عشرات الآلاف من الضحايا".

    وتابع: "إذا كان هذا يؤثر على الصحفيين في جميع أنحاء العالم ، فهذا يؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويؤثر علينا جميعا، وإذا كان هاتف أي شخص غير آمن، فهذا يعني أن هواتف الجميع غير آمنة".

    كما دعا الرئيس التنفيذي لشركة "واتسآب" الحكومات إلى المساعدة في خلق مساءلة لصانعي برامج التجسس.

    ويعتبر برنامج "بيغاسوس" الأكثر تقدما في العالم عندما يتعلق الأمر باختراق الهواتف المحمولة.

    يسمح البرنامج للمستخدم بسحب جميع البيانات من الجهاز، بما في ذلك المراسلات (حتى المشفرة) والصور، دون ترك أي أثر.

     كما يسمح "بيغاسوس" لمستخدم البرنامج بتنشيط الكاميرا والميكروفون الخاصين بالجهاز المخترق عن بُعد.

    وقبل أيام، كشف تحقيق استقصائي لـ 17 مؤسسة إعلامية كبرى بينها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قائمة مسربة تضم 50 ألف رقم هاتف خلوي يُزعم أن حكومات مختلفة طلبت اختراقها باستخدام برنامج الشركة الإسرائيلية.

    انظر أيضا:

    الإمارات ترد على تقارير تتهمها باستخدام "بيغاسوس" لمراقبة صحفيين وشخصيات عامة
    إسرائيل تعلن انضمامها للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب.. السعودية والإمارات تنفيان استخدام برنامج بيغاسوس
    باكستان: ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الهند "بيغاسوس" للتجسس علينا
    مؤسس شركة "إن إس إو" الإسرائيلية يتهم قطر بـ "نشر الأكاذيب" حول "بيغاسوس"
    العفو الدولية تحض على وقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة "بيغاسوس"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في بطولة كأس العالم لرقصات أمريكا اللاتينية بين المحترفين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا 17 يوليو 2021
    الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية Orion-E
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية "أوريون إي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك