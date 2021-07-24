الصحة العالمية: لقاحات كورونا "حلال"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا "حلال"، أي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأوضحت المنظمة في منشور بحسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن لقاحات "كورونا" لا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع.

وأكدت المنظمة أن اللقاحات المضادة للفيروس حلال، وتتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية.

وسبق أن طالبت هيئات إسلامية بالكشف عن مكونات اللقاحات، والتأكد من أنها لا تحوي مواد مشتقة من الخنزير.