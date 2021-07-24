كولومبيا تسجل أول حالة إصابة بسلالة "دلتا"

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة "دلتا" الهندية للفيروس التاجي المستجد في البلاد.

وقال دوكي في مؤتمر صحفي، تم بثه على "تويتر": "اكتشفت المعاهد الوطنية للصحة عن حالة إصابة واحدة بسلالة دلتا في مدينة كالي".

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 24, 2021

وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور "دلتا" من فيروس كورونا الشديد العدوى هو السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة، حيث إنه حاليا المسؤول عن أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى.

ووفقا لتقارير إعلامية، ظهر متغير "دلتا" للمرة الأولى في الهند، وينتشر حاليا في 124 دولة وإقليمًا، مقابل 180 دولة يتفشى فيها متحوّر "ألفا" الذي ظهر في بريطانيا، بينما ينتشر متحور "بيتا" في 130 دولة والذي تم رصده لأول مرة في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 78 دولة يوجد فيها متحور "غاما" الذي ظهر في البرازيل.