النمسا تعزز قواتها على الحدود بسبب المهاجرين غير الشرعيين

أعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، اليوم السبت، إرسال 400 عسكري لتعزيز أمن حدود بلاده لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا لقناة "ORF" المحلية، أشار الوزير إلى أن سياسة منح اللجوء للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي قد فشلت، وأن النمسا بحاجة إلى تعزيز حدودها، حيث أن نظام حماية الحدود الأوروبي لا يعمل.

وشدد وزير الداخلية النمساوي على أن بلاده تريد تكثيف الحرب ضد الهجرة غير الشرعية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المحادثات جارية حاليا بينه وبين نظيرته الليتوانية، أجني بيلوتايتو، بهذا الشأن.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدفاع النمساوية، كلوديا تانر، أنه:

"نظرًا للعدد المتزايد من المحاولات غير القانونية (لعبور الحدود)، فإننا مضطرون إلى تعزيز قواتنا بشكل كبير على الحدود مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا".

وتشهد ليتوانيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من بيلاروسيا. أغلب المهاجرين من العراق وأفغانستان، وترسل النمسا قوات خاصة لحماية الحدود والحد من الهجرة.