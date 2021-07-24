بايدن: سلالة "دلتا" ليست نكتة

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من التهاون في التعامل مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تحمل اسم "دلتا"، مشيرا إلى أنها ليست نكتة.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم السبت، موجها حديثه للشعب الأمريكي: "سلالة دلتا ليست نكتة".

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم ومن تحبونهم من هذا الخطر".

ودعا بايدن الأمريكيين إلى الإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس.

Folks the Delta variant is no joke. Please protect yourself and your loved ones – get vaccinated. — President Biden (@POTUS) July 24, 2021

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التطعيم الكامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تحمي من المضاعفات الخطيرة، التي يمكن أن تحدث إثر الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، كما أنها يمكن أن تساهم في التقليل من خطر الوفاة.

ورغم ذلك فإن هناك تقارير تشير إلى وجود إصابات بسلالة "دلتا" بين الحاصلين على لقاحات كورونا.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن غالبية الإصابات الأخيرة لأشخاص غير حاصلين على لقاحات كورونا، بينما قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن سلالة "دلتا" تنتشر في أنحاء العالم بسرعة، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات.

ما هي سلالات كورونا المعروفة حاليا؟

تقول منظمة الصحة العالمية إن هنا 4 سلالات معروفة من فيروس كورونا تقول إنها مثير للقلق، مشيرة إلى أن أولها هي سلالة "ألفا" البريطانية.

والسلالة الثانية هي سلالة "بيتا"، التي ظهرت في جنوب أفريقيا، والثالثة هي "غاما"، التي ظهرت في البرازيل، إضافة إلى سلالة "دلتا"، التي تم رصدها في الهند.