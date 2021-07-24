مقتل ‭6‬ جنود على الأقل في هجوم شنه مسلحون في الكاميرون

ذكر تلفزيون رسمي كاميروني، اليوم السبت، أن ستة جنود، على الأقل، قتلوا وأصيب أربعة آخرون، في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش، في أقصى شمال البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، عن تلفزيون "سي.آر.تي.في" الرسمي في الكاميرون، أن الهجوم هو الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد، التي تقاتل إلى جانب نيجيريا وتشاد، جماعة بوكو حرام المتشددة، ومقاتلين مرتبطين بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

وقال لازار ندونجو، وهو مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال، إن "مجموعة كبيرة هاجمت موقع (الجيش) في ساجمي، حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش). كانوا على متن ست أو سبع مركبات ودراجات نارية وبعضهم كان مترجلا. لقد كان هجوما كبيرا".

وأعلن التلفزيون الرسمي حصيلة القتلى عبر "تويتر"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وقال مصدران عسكريان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن ثمانية جنود على الأقل قُتلوا وأُصيب عدد آخر.